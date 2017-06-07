​ВЦИОМ: Россияне назвали основными жизненными ценностями семью, здоровье и безопасность

Согласно проведенному опросу проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, который состоялся в апреле, россияне выбрали семью, здоровье и безопасность основными жизненными ценностями.

Также для респондентов важна инфраструктура в месте проживания, среда обитания, материальное положение и возможность общения с друзьями и близкими.

«Забота о здоровье, спорт, внимание к экологической проблематике и качеству социальной инфраструктуры — вот характеристики, которые, наряду с приоритетами семьи и безопасности жизни, находятся сегодня в тренде роста», — сообщил директор ВЦИОМ Константин Абрамов.

Судя по опросу, доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года.

Наименее важными сторонами жизни респонденты признали карьерный рост, участие в общественной жизни, положение в обществе, наличие досуга и творческую самореализацию. По мнению Константина Абрамова, это может быть связано с тем, что молодые люди не видят возможностей для реализации в этих сферах.

Опрос проводился среди людей старше 18 лет.