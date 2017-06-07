​Михаил Селюков оказал помощь спортивной школе №2 Сургутского района

К депутату Тюменской областной Думы Михаилу Селюкову (фракция ЛДПР) обратилось руководство «Спортивной школы № 2» Сургутского района с просьбой оказать помощь в приобретении спортивного инвентаря и экипировки для обучающихся на отделениях футбола, художественной гимнастики, вольной борьбы и хоккея с шайбой. В обращении отмечалось, что воспитанники спортивной школы неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и окружных соревнований. После рассмотрения обращения денежные средства были выделены на приобретение купальников для соревнований по художественной гимнастике, трико для спортивной борьбы, хоккейной и футбольной формы, а также футбольных мячей.

«Спорт учит быть мужественным, честным, упорным и настойчивым в достижении жизненных целей, - сказал Михаил Селюков. – Это очень важный элемент в процессе формирования личности и воспитания подрастающего поколения. Убежден, что юные спортсмены спортивной школы №2 Сургутского района еще не раз порадуют нас своими успехами на турнирах и соревнованиях различных уровней».