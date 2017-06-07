​Алексей Кудрин предложил сократить количество чиновников на треть

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил на 30 процентов сократить число государственных служащих с 2018 по 2024 годы. Как передает «Коммерсантъ», идея была озвучена в рамках предложения по реформе госуправления, которая, в свою очередь, является частью программы ЦСР.

Также следует перевести 50 процентов процессов в госуправлении в цифровой формат: по данным ЦСР, сейчас он составляет 5-10 процентов от общего числа; а также снизить доли расходов на работу госаппарата с 2,5 процента до 1,74 процента.

В кабинете министров предполагается выбелить стратегический блок под руководством вице-премьера, который должен заниматься согласованием программ — роль поручений первых лиц государства, правительства при этом должно быть сокращено.