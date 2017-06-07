​Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть на электронных торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах снижаются.

Так, по данным gazeta.ru, июльские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 0,15 процента и составили 48,12 доллара за баррель. На Лондонской бирже фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе снизились на 0,12 процента — до 50,06 доллара за баррель.