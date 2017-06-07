​Центробанк заявил о приостановке укрепления рубля

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила о том, что укрепление российской валюты приостановилось, передает RNS.

«За последние несколько недель все-таки укрепление рубля приостановилось, насколько я понимаю. Оно как минимум сейчас затормозилось. То есть вклад предыдущего укрепления, наверное, еще происходит, но он безусловно снижается», — сказала она.

Напомним, что в базовом прогнозе Минэкономразвития предполагается ослабление курса к концу 2017 года: он должен опуститься до 68 рублей за доллар к концу 2017 года. На сегодня курс доллара составляет 56,67 рубля — это выше вчерашних показателей на пять копеек.