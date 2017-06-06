​Дмитрий Медведев предложил учредить премию для детских писателей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев обсудил идею национальной премии для детских писателей, иллюстраторов и других авторов литературы для юных читателей. Ее подал детский писатель Андрей Усачев во время визита премьера на книжный фестиваль на Красной площади. Усачев отметил, что сейчас есть премии для писателей, даже президентская и правительственная, но при этом они не охватывают все категории создателей детской литературы.

«Если вы все считаете, что это добавит пользы, притом что не потребуется колоссальных денежных вливаний, то давайте продумаем, как эту премию можно было бы организовать», — ответил Дмитрий Медведев и поручил внести соответствующее предложение главе Роспечати Михаилу Сеславинскому.

Эта премия, по словам Медведева, должна охватить все категории авторов: «Начальников туда не надо никаких погружать, а вот творцов надо», — подчеркнул он.