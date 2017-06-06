​Путин предложил ввести присягу перед приемом гражданства

Гражданство РФ следует давать людям после присяги: с таким предложением обратился к Госдуме президент России Владимир Путин. Как передает ТАСС, он привел в качестве аналогии принесение присяги при военной службе.

«Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее, — сказал он на встрече со спикером думы Вячеславом Володиным. — Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему».

По словам Володина, Госдума обязательно изучит международный опыт в этом вопросе, после чего предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, «чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения».