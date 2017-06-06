​Путин предложил ввести присягу перед приемом гражданства

Гражданство РФ следует давать людям после присяги: с таким предложением обратился к Госдуме президент России Владимир Путин. Как передает ТАСС, он привел в качестве аналогии принесение присяги при военной службе.
«Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее, — сказал он на встрече со спикером думы Вячеславом Володиным. — Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему».
По словам Володина, Госдума обязательно изучит международный опыт в этом вопросе, после чего предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, «чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения».
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00