​Владимир Путин поддержал идею лишать гражданства за терроризм

Президент России Владимир Путин рассказал, что поддерживает идею лишать гражданства лиц, осужденных за терроризм. Впрочем, по словам главы государства, перед внесением такой поправки в законодательство проконсультироваться с Конституционным судом.

«Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно, — сказал он, его слова приводит РИА Новости. — Но я в целом разделяю такую позицию». Путин особо отметил, что эта идея не является неожиданной.