​Дмитрий Медведев утвердил концепцию острова Русский

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил концепцию развития острова Русский в Приморье. В рамках концепции этот остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион.

На совещании вице-премьер Юрий Трутнев уточнил, что концепция предусматривает в основном привлечение средств частных инвесторов. По его словам, уже имеющийся объем инвестиций составляет 53 млрд рублей.

Сейчас на острове Русский создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, океанариум. Трутнев сообщил, что «концепция предусматривает развитие острова Русский, прежде всего, как образовательного, научного кластера, и спонсируется за счет частных инвесторов при минимальном расходовании бюджетных средств - только на создание инфраструктуры».

Медведев назвал все цели Трутнева, важными: «Все это нужно делать, при этом, конечно, не забывая об уникальной природе самого острова».

«Мы обязаны сделать все, чтобы помимо инженерного обустройства, экономического и социального развития там все-таки сохранились все природные богатства, которые изначально там были», — добавил премьер.