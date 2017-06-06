​Студенты ЮГУ представили свой взгляд на жилье

На кафедре «Жилищное строительство и управление девелоперскими проектами» Югорского государственного университета состоялась защита итоговых работ студентами третьего курса. В течение 9 месяцев ребята готовили проекты застройки, которые и представили преподавателям кафедры.

Напомним, что кафедра уже более трех лет успешно функционирует на базе компании «Северные Строительные Технологии». А в качестве преподавателей выступают сотрудники девелоперской организации. На экзамене они играли роль потенциальных инвесторов.

С начала учебного года, разбившись на условные группы проекта, под руководством опытных специалистов ребята учились продумывать идею и формировать концепцию продукта, выделять целевую аудиторию и заниматься продвижением. Просчитывать финансовую составляющую, управлять качеством и проектом в целом. А также узнали, как наладить эффективные бизнес-процессы внутри команды. Ведь от умения специалистов договориться между собой зависит успех любого предприятия. В итоге учащиеся показали интересные работы и незаурядный подход.

«Чувствовалось, что за прошедшие полгода студенты пропустили через себя проекты, сформировали матрицу материальных и нематериальных ценностей по каждому, выявили целевую аудиторию и на защите перед комиссией отчаянно аргументировали и защищали свои работы. Эта группа уникальна еще тем, что в её состав также вошли некоторые сотрудники ССТ и студенты магистратуры «Экономика в девелопменте», - отметила по итогам защиты преподаватель кафедры Варвара Клягина.

В следующем году студенты продолжат обучение на кафедре в более углубленном формате и будут учиться формировать стратегический взгляд на проект, что крайне важно для девелопера.

«Жилая недвижимость становится финансовым активом, который требует управления. Строители, проектировщики, экономисты – все это узконаправленные специальности. А для того, чтобы управлять девелопер должен обладать многими компетенциями. Знать, как посчитать деньги, оценить риски, спланировать реализацию проекта, воплотить технически, изучить маркетинговую составляющую и создать именно тот продукт, который будет востребован», - пояснила заместитель директора по производству ССТ и преподаватель кафедры Людмила Маликова.

Итогом второго года обучения на кафедре для молодых специалистов станет выступление на открытой лекции, которая традиционно проходит с участием Заместителя Губернатора Югры Д.В. Шаповала и руководителей ведущих предприятий города и округа.