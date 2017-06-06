​Чехия отказалась принимать беженцев

Министр внутренних дел Чешской Республики Милан Хованец заявил, что Прага больше не будет принимать беженцев из Италии и Греции по квоте ЕС.

«Чешская республика больше не будет участвовать в системе приема беженцев, которая действует до сентября», — приводит чешское издание Parlamentní listy слова министра. Это решение было принято из соображений безопасности, добавляет он.

Хованец ранее заявил, что не будет принимать мигрантов по квотам Евросоюза, несмотря на угрозу экономических санкций.