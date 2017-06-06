​В России завершается формирование Общественной палаты

В понедельник завершается финальный этап формирования в Общественную палату. Итоги будут подведены во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе палаты.

Голосование состоялось 5 июня, все результаты будут объявлены уже сегодня на заседании.

Напомним, что формирование происходит в три этапа: первые 40 членов выбирает президент; 85 членов палаты выбираются общественные палаты регионов; 43 члена избираются путем голосования членов ОП, утвержденных президентом, и членов ОП от общественных палат нового состава регионов России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении президентской части состава ОП. В ее состав вошли: шахматист Сергей Карякин, глава ФЕОР Александр Борода, гендиректор АНО «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков, режиссер Владимир Хотиненко и многие другие деятели культуры, науки, спорта, религии и представители бизнеса. В апреле со своими представителями определились и региональные общественные палаты.