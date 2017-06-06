​Ожирение набирает «популярность» среди россиян

Россияне все чаще заболевают ожирением, свидетельствует Роспотребнадзор в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году»: в 2015 году показатели заболеваемости среди взрослого населения увеличились в 2,3 раза по сравнению с 2011 годом.

Сейчас показатель заболеваемости ожирением составляет 284,8 случая на 100 тысяч человек. Результаты исследования публикуют «Известия»: они также отмечают, что рост показателей обусловлен несбалансированным питанием — россияне увлекаются сахаром и хлебом при недостатке овощей и молочных продуктов.

«Наиболее высоки уровни заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом, по данным 2015 года, в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08)», — сказано в тексте доклада. Минздрав свидетельствует, что в 2015 году страдали 1,31 миллиона россиян, в 2016-м — 1,39 миллиона. Причем специалисты министерства назвали причиной увеличения показателей всего лишь улучшение диагностирования заболевания.