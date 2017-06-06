​Совет Федерации создаст комиссию по противодействию вмешательству во внутренние дела России

Комиссия, которая «в целях противодействия вмешательству во внутренние дела РФ» займется мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций», будет создана в Совете Федерации в ближайшее время, сообщает «Коммерсантъ». На этой неделе в верхней палате обсудят вопросы, посвященные «предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ»: слушания организуют комитеты по конституционному законодательству и госстроительству и по международным делам, проведет их спикер Валентина Матвиенко, которая пригласила на мероприятия представителей руководства силовых ведомств, спецслужб и Генпрокуратуры.

Идея появилась после встреч президента РФ Владимира Путина с лидерами Германии и Франции, в ходе которых он «категорически отмел обвинения России во вмешательстве» в дела других стран, заявив, что Россия сама «является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне». В Совфеде считают одними из главных каналов воздействия «зарубежные и лояльные Западу российские СМИ» и «неправительственные организации, ставящие целью нагнетание протестных настроений в России».