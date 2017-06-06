​Глава Центробанка заступилась за «быстрые деньги»

Микрофинансовые кредитные организации должны быть, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина: если их уничтожить, то люди будут обращаться к «черным кредиторам, которых Банк России не контролирует».

«Микрофинансирование — это социально значимый сегмент финансового рынка. Маленькие займы люди берут не от хорошей жизни, когда не хватает зарплаты. Убивать этот рынок, на наш взгляд, нельзя», — сказала Набиуллина во время выступления в Госдуме, ее слова приводят «Ведомости». Издание приводит статистику: по состоянию на апрель в России насчитывалось 2 412 компаний, предоставляющих гражданам микрозаймы. В прошлом году Центробанк исключил из реестра 1714 таких организаций, а с начала 2013 года это число выросло до 5 514.

Отметим, что пока об уничтожении подобных организаций речи не идет: Госдума ранее зявляла о том, что рассмотрит предложение серьезно ограничить ставки по займам.По данным ЦБ, сейчас средние значения полной стоимости микрозаймов на рынке составляют 599,3 процента, предельные значения ставок достигают 799 процентов.Руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков же отметил:«Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150 процентов».