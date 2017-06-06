​Google снова возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

В списке самых дорогих брендов мира лидирует Google, сообщают «Ведомости»: список подготовили британские компании WPP и Kantar Millward Brown.

В пятерке также Apple, MicroSoft, Amazon и Facebook, причем тройка лидеров не изменилась. Отличие в том, что Amazon попал на четвертое место с седьмого, на котором был в прошлом году. Facebook сохранил позиции.

На выручку этой пятерки приходится четверть всех доходов ста брендов, представленных в рейтингеThe BrandZ Global Top 100. Совокупная стоимость лидеров выросла на восемь процентов, составив 3,6 триллиона долларов.

Российских брендов в сотне нет.