​В Севастополе помолились за успешный курортный сезон

Крым в проведении успешного курортного сезона уповает на Бога: в Севастополе накануне провели молебен, сообщает НТС Севастополь.

Мероприятие инициировало Управление культуры Правительства Севастополя, молиться в кафедральный Свято-Владимирский собор пришли экскурсоводы и другие работники туристической сферы.

«Мы сегодня собрались вместе, чтобы попросить: Господи, благослови нас положить начало сезона, начало трудов, ради которых мы почти всю зиму готовились», — сказал помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский, который и провел молебен.

Напомним, что помимо Бога, крымской сфере туризма и отдыха помогает и российское государство — в 2018 году оно введет курортный сбор в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он не должен превышать ста рублей в сутки.