​США по-прежнему считает Россию одной из главных угроз миру

Россия и Иран названы в числе главных угроз миру: по словам вице-президента США Майкла Пенса, мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза, учитывая действия именно этих двух стран.

«От попыток России силой перекроить международные границы, до попыток Ирана дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и до глобальной угрозы терроризма, который может поразить людей где угодно, — цитирует его polit.ru. — Похоже, что мир стал куда более опасным сегодня, чем когда-либо со времен падения коммунизма около четверти века тому назад».

Необходимо, чтобы НАТО продолжала «эволюционировать, учитывая усиление старых и новых противников (альянса), чтобы противостоять угрозам сегодня или завтра, особенно угрозе терроризма», заключил чиновник.