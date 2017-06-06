​Россиянин попытался отправить в Америку снаряды от гранатомета… Почтой России

Почта России сообщает, что один из жителей Санкт-Петербурга весьма экзотично пытался воспользоваться услугами оператора: он хотел отправить в США транзитом через Париж… снаряды от гранатомета.

«Сегодня сотрудники авиационной безопасности аэропорта Пулково совместно с представителями службы безопасности «Почты России» при проверке международных отправлений с использованием специального досмотрового оборудования обнаружили в посылке, следовавшей из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж, два металлических изделия, похожих на гранаты от подствольного гранатомета», — говорится в официальном сообщении ведомства. Данные отправителя были переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.