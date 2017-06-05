​Блудный попугай Кеша станет героем полнометражного фильма

В 2018 году студия «Союзмультфильм» начнет работу над полнометражным мультфильмом о блудном попугае Кеше. Об этом сообщает InterMedia со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву, которая поведала о планах на Петербургском международном экономическом форуме.

Сценарий будет базироваться на истории, которая была написана Александром Курляндским еще в 80-е годы, когда снимались оригинальные серии. Однако «Кеша на Таити» — так называется серия — не была реализована.

Режиссер фильма пока не называется: известно, что новый фильм может выйти в 2020 году.