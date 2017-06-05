​Власти Санкт-Петербурга не согласовали антикоррупционный митинг в городе

Митинг против коррупции в Санкт-Петербурге не согласован: власти города ответили отказом на заявку организаторов. Напомним, что митинги будут проходить по России 12 июня.

По словам главу петербургского предвыборного штаба Алексея Навального Полины Костылевой, было подано четыре заявки с разными местами проведения мероприятия и с численностью 15 тысяч человек. Власти предложили сократить численность до трех тысяч участников и перенести митинг в Удельный парк.

«Это место нам знакомо. Это небольшая асфальтированная площадка, дальше начинаются березы, — говорит Костылева. — Для проведения митинга, чтобы донести свое мнение до власти, Удельный парк совершенно не подходит. Это невозможно».

Отметим, что организаторы акции в Сургуте накануне заявили, что ее проведение в городе было согласовано властями — митинг пройдет 12 июня в 12 часов напротив сквера речников (в районе речвокзала).