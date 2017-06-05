​На «Прямую линию» с Владимиром Путиным уже пришло более ста тысяч обращений

Уже более ста тысяч обращений пришло на «Прямую линию» с президентом РФ, которая, напомним, запланирована на 15 июня. О работе колл-центра рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

«Прямая линия» с президентом состоится 15 июня, уже заработал колл-центр, уже вышло за 100 тысяч число обращений по разным каналам, — сказал он, его слова приводит ТАСС. — Авторы проекта уже анализируют, мы тоже смотрим весь массив обращений, готовимся к поэтапной передаче этого массива президенту, который сам всегда тщательно подавляющую часть обращений обрабатывает».

Инструментарий для подачи вопроса лидеру в этом году расширен: можно будет обратиться через мобильные приложения.