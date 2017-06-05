​Первые авторы лучших пародий на Усманова получат от него айфоны

Бизнесмен Алишер Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на себя: он подарит каждому по iPhone 7 Plus. В соцсети «ВКонтакте» миллиардер назвал их имена.

Напомним, что суть конкурса — в создании мемов на основе видеообращений Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Предприниматель пообещал призы каждую неделю — айфон и футболку с мемом и автографом.

«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов», — заявил он.