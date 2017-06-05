​Центробанк предсказал превращение пятницы в выходной через 15 лет

Через 15 лет пятница в России может стать выходным днем, говорится в заявлении заместителя председателя Центробанка Сергея Швецова. О будущем он говорил на Петербургском Международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости: по его словам, увеличению выходных будет способствовать роботизация труда.

«Очень важно повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем», — отметил он.

Заметим, что даже если этого не произойдет, все-таки россияне станут меньше работать: ранее министр труда Максим Топилин предположил, что рабочий день в будущем сократится до 2-4 часов. В некоторых странах восьмичасовой рабочий формат уже начал меняться. При этом сокращение трудового дня не должно будет сказываться на зарплате: стоимость труда должна расти, уверен федеральный чиновник.