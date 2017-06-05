​Финал «Игры престолов» выйдет, возможно, в 2019 году

Финальный сезон телесериала «Игра престолов» вместо 2018 года может быть передвинут на 2019-й, сообщает InterMedia со ссылкой на интервью президента по программированию компании HBO Кейси Блойс. По его словам, все зависит от того, успеют ли сценаристы подготовиться к съемкам вовремя: шоураннеры проекта Дэвид Бениофф и Дэн Б.Уайсс работают кропотливо.

«Они пишут эпизоды и определяют график съемок, и как всё пойдет, станет понятно, когда они приступят к работе», — говорит представитель HBO.

Напомним, что седьмой сезон «Игры престолов» должен выйти в июле этого года. Он будет состоять не из десяти, а из семи серий. Восьмой — финальный — сезон будет насчитывать шесть серий. По сути, это не два коротких сезона, а один длинный разделенный на две части.

Ранее все сезоны содержали по десять серий и стартовали в апреле. Нынешняя задержка была связана с тем, что съемки начались позже из-за того, что в сериале началась зима.