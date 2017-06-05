Руководитель Счетной палаты нашла плюсы в повышении пенсионного возраста

Повышение пенс ионного возраста в России поддержала глава Счетной палаты Татьяна Голикова, которая рассказала о преимуществах такого решения.

«Если такое решение будет принято, то в краткосрочном периоде мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос — это отложенная заработная плата», — цитируют чиновницу «Известия». Повышение пенсионного возраста оправдано увеличением продолжительности трудоспособного возраста, добавила Голикова.