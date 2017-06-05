​Глава МЧС предложил наказывать синоптиков за неточные прогнозы

Глава МЧС Владимир Пучков предложил утвердить экономический механизм ответственности для руководителей Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — заявил он, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что нареканий удостоилась служба оповещения МЧС, которая сработала при московском урагане слишком поздно: смс об изменении погоды начали приходить населению в тот момент, когда ураган уже начался и его опасный характер был очевиден без предупреждений.