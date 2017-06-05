​Российское происхождение «Бука», который, предположительно сбил самолет над Украиной, доказано // ФОТО

Расследовательская группа Bellingcat опубликовала доказательства российского происхождения «Бука», который, предположительно, сбил малайзийский пассажирский самолет в небе над Украиной летом 2014 года.

О расследовании пишет РБК: так, группа обнародовала фотографию ЗРК «Бук 332», которая подтверждает, что машина приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406).

Фото: bellingcat.com

Отмечается, что этот снимок — последний известный перед передислокацией «Бука» из России на Украину: он сделан в 2013 году, в Сети находится с февраля 2015 года. По данным Bellingcat, цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки «находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео «Бука 332», когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», следовательно, это можно счесть за доказательство. На фото механик, машина находится на фотографии на транспортном дворе 53-й бригады, говорится в докладе.

Это подтверждает второе фото, опубликованное в августе 2014 года неким не называемым курсантом (авторы отмечают, что им известно, что этот курсант проходил сборы в Курске по направлению одного из московских вузов). На этом снимке также виден розовый ракетный контейнер, а геотег подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска.

Фото: bellingcat.com

Напомним, что Россия в данном расследовании настаивает на том, что все данные указывают на то, что самолет был сбит украинскими ВВС. Лайнер был сбит 17 июля 2014 года, на его борту находилось 298 человек, все погибли.