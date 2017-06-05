​Наталья Поклонская рассталась с любимым мужчиной

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поведала о своей личной жизни. В интервью РИА Новости парламентарий рассказала, что у нее нет мужа и совсем недавно она рассталась с человеком, которого она хотела бы видеть своим супругом.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — сказала она, таким образом объясняя отсутствие в ее декларации сведений о членах семьи. «Вот и все недоразумение, — добавила она. — У меня действительно нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело?!»

«Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья», — объяснила она свои прошлые слова о семье.