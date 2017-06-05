​АО «ТЭК» предлагает своим клиентам оставить лишнее перед отпуском

В преддверии отпускного сезона в АО «Тюменская энергосбытовая компания» стартует стимулирующая акция «Оставь лишнее!», направленная на повышение платежной дисциплины потребителей.

Слоган акции - «Собираясь в отпуск, возьмите нужное, оставьте лишнее!». Цель мероприятия – напомнить потребителям, уезжающим в отпуск, о необходимости погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не везти с собой на отдых лишний груз - долги.

Уезжая надолго и оставляя долги, собственник рискует вернуться в квартиру, где электроэнергия уже отключена за неуплату. Кроме того, в первые недели после отдыха многие испытывают финансовые затруднения (ведь отпускные уже потрачены), и непредвиденные расходы в виде долгов, штрафов, пеней и оплаты повторного подключения могут лишь усугубить ситуацию.

Поэтому специалисты АО «ТЭК» рекомендуют своим клиентам вовремя оплачивать текущее потребление, не откладывать оплату коммунальных услуг на потом и не портить свой отпуск воспоминаниями о неоплаченных счетах.

Объем дебиторской задолженности потребителей АО «ТЭК» (физических лиц) за электроэнергию на начало июня 2017 года составил более 500 млн. рублей.