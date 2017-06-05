​Смарт-терминал «Эвотор» поможет предпринимателям вести бизнес

С 1 июля 2017 года вступает в силу обновленный 54-Федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники. Согласно требованиям законодательства все кассы должны быть подключены к интернету, а информация о совершенных операциях будет отправляться в налоговую через операторов фискальных данных. Сбербанк предлагает клиентам наладить продажи при помощи смарт-терминала «Эвотор». Это устройство на базе планшета с принтером кассовых чеков позволяет организовать работу торговой точки и получать детализированные отчеты о движении товара.

«Сегодня смарт-терминалы являются одним из наиболее удобных и эффективных решений для предпринимателей. Обширный функционал охватывает практически все потребности бизнеса. Помимо инструмента для проведения безналичных платежей «Эвотор» позволяет контролировать работу торговых точек через личный кабинет, смотреть остатки товаров, вводить программы лояльности для клиентов», – отметила директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Полина Шанаурина.

Клиенты Сбербанка уже оценили преимущества нового кассового оборудования. «У «Эвотора» простой и понятный интерфейс, можно настроить выгрузку различных управленческих отчетов, что очень удобно для самостоятельного ведения бизнеса, без привлечения бухгалтеров, – поделился впечатлениями индивидуальный предприниматель, владелец автозаправочных станций Владимир Масленников. – Разобраться с данным кассовым аппаратом довольно легко любому, кто пользуется планшетом или смартфоном на платформе Андроид».

К онлайн-кассе можно подключить денежный ящик, пинпад для приема карт и другие периферийные устройства при помощи USB-порта. Информацию об установке смарт-терминалов «Эвотор» можно получить на сайте банка, а также в офисах по обслуживанию юридических лиц.