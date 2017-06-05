​Владимир Путин рассказал американцам об изменениях в своей личности

В интервью американскому каналу NBC, опубликованному на сайте Кремля, российский президент Владимир Путин рассказал об изменениях в своей личности за годы пребывания во власти.

«Что я чувствую? — спросил он. — Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной. Вот вы сказали, что в Петербурге уже несколько дней. Мы вчера разговаривали с премьер-министром Индии, он посещал Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тыс. ленинградцев, как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде. Они умерли от голода». История его семьи связана с Великой Отечественной: «Я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов», — подчеркнул он.

Возвращаясь к разговору о личности, он выразил надежду, что 17 лет работы на посту руководителя не сильно на ней отразились.