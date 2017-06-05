​Путин заявил, что Россия развивается по демократическому пути

Россия идет по демократическому пути в своем развитии, заявил президент Владимир Путин в интервью NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути, — приводятся слова главы государства. — Это — безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, еще каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного».

В интервью была затронута тема оппозиции, и президент отметил, что признает ее право на митинги, во время которых люди высказывают свою точку зрения. «Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок, — допустил он. — Обращаю ваше внимание на то, о чем я говорил недавно, будучи во Франции, да и в общении с другими своими коллегами из Европы. Наша полиция, слава Богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах».

Говоря об Америке, Путин отметил, что выборы в США далеки от совершенства: «Что касается оппозиции. Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? — напомнил он. — Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили. Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах? Тем более что избирательный закон еще далек от совершенства в Соединенных Штатах».