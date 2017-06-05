​Владимир Путин предлагал Биллу Клинтону принять Россию в НАТО

Президент РФ Владимир Путин в свое время предлагал американскому лидеру Биллу Клинтону принять Россию в НАТО: об этом сам Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну, интервью снималось для четырехсерийного фильма Стоуна о российском политике.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом, — цитирует слова Путина polit.ru. — Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО». Клинтон ответил: «Ну а что же, я не против». При этом, по словам российского лидера, в этот момент «вся американская делегация очень занервничала».