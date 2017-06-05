​Telegram частично заблокировали в России

Мессенджер Telegram оказался частично заблокирован в России: Консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников выяснил это накануне. Он отметил, что это связано с особенностями системы блокировок Роскомнадзора.

Как сообщает polit.ru, Здольников объяснил: система блокировок работает так, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других ресурсов. Например, владелец внесенного в реестр запрещенных сайтов домена dymoff.space внес в DNS адреса Telegram, «Одноклассников», Первого канала, Facebook и других сайтов — и при блокировке сайтов по IP блокируются и перечисленные адреса.

«Роскомнадзору все говорили много раз и много лет, что в их системе блокировок есть такая дыра и проблема, но ему же виднее, они там больно умные», — прокомментировал руководитель предвыборного штаба Алексея Навального.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что пользователи мессенджера направили основателю сервиса Павлу Дурову петицию с предупреждением о вероятных блокировках Роскомнадзора.