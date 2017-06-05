​Цены на нефть начали расти

Мировые цены на нефть снова растут, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Как передает gazeta.ru, июльские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 1,08 процента и составили 48,28 доллара за баррель. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,28 процента — до 50,59 доллара за баррель.