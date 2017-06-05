​Россияне перестают видеть США врагами

Отношение россиян к Америке улучшается, гласят результаты очередного исследования «Левада-центра», о котором сегодня пишет «Интерфакс».Так, 21 процент опрошенных россиян говорит, что отношения нашей страны и США меняются к лучшему. Только 17 процентов говорят об ухудшении, 54 процента пока считают, что они стоят на месте.

Пока что Америка воспринимается как главный враг нашего государства, признают социологи: так говорят 69 процентов участников опроса. Половина россиян уверены, что врагами можно считать украинцев, по 24 процента — Германию, Латвию и Литву. Также в списке недружественных стран — Польша, Эстония, Великобритания, Грузия, Франция.

Дружбу мы водим с Белоруссию (46 процентов уверены, что отношения со страной теплые), Китаем (39 процентов назвали другом его) и Казахстаном (34 процента). В списке друзей также Сирия, Индия, Армения, Куба, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.