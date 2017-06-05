​Литва построит стену на границе с Россией

Служба охраны государственной границы Литвы собирается строить стену на границе с Россией, сообщает gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ: по их данным, уже подписан соответствующий договор с подрядчиком.

«На госгранице с Калининградской областью на участке протяженностью 44,6 км будет возведено металлическое сегментное ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование, — цитируют журналисты сообщение службы. — Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств — Литвы, Польши и России».

Строительство будет стоить 1,335 млн евро из госбюджета Литвы, планируется, что оно должно завершиться к 20 декабря 2017 года, а до 2020 года Литва собирается возвести забор на границе с Белоруссией.