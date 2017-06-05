​Журнал The New Times закрыл печатную версию

Главный редактор оппозиционного журнала The New Times Евгения Альбац заявила о закрытии печатной версии: в Facebook журналистки опубликован снимок первой полосы последнего номера с надписью « Спасибо, что были с нами».

Последний номер выходит сегодня: Альбац отметила, что будет работать интернет-портал The New Times.

О причинах закрытия сказано в самом журнале: судя по комментариям Альбац, основная причина — отсутствие финансирования. Ранее из-за этих же причин было объявлено, что журнал будет распространяться исключительно по подписке.