​Минздрав: Показатели смертности в России с начала года снизились

Демографические показатели в России с начала 2017 года улучшаются: с данными выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она опирается на цифры, подготовленные Росстатом: «За четыре месяца 2017 г. удалось сохранить на 13 600 жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года», — процитировала она их.

Смертность от туберкулеза снизилась почти на 16 процентов, говорит Скворцова, от болезней органов дыхания — на 9,5 процента, от болезней системы пищеварения — на 4,6 процента, от новообразований — на 3,7 процента, от болезней системы кровообращения — на три процента. «Одновременно с этим младенческая смертность снизилась до 5,2 случая на тысячу родившихся живыми, что для нашей страны является очередным историческим минимумом», — приводят слова министра «Ведомости».

Снижение смертности населения отмечается во всех возрастных категориях, причем наиболее впечатляющими можно считать детские показатели (на 12,4 процента). Смертность среди трудоспособного населения — уменьшилась на 3,3 процента, вреди старшего трудоспособного населения — на 0,8 процента.