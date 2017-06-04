​В доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева проходит выставка, посвященная Году экологии

В Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева продолжает работу выставка «Краснокнижный мир Югры», посвященная Году экологии, сообщает пресс-служба музея. Она продлится до 3 сентября. Здесь будут проводиться музейные занятия и мастер-классы, участники которых тоже создадут свой экологический рисунок.

Выставка проходит в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Музей «Отражение» для экспонирования в окружной столице представил 80 лучших работ, принявших участие в конкурсе детского творчества «Красная книга глазами детей» и изображающих животных, птиц, растения, занесённые в Красную книгу Югры.