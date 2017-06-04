​В селе Угут этим летом сдадут в эксплуатацию новый детсад

В селе Угут Сургутского района этим летом сдадут в эксплуатацию новый детский сад на 150 мест, строительство которого ведется с 2014 года. Готовность социально значимого объекта проверил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов в ходе очередного совещания, сообщается на сайте правительства округа.

Сейчас объект находится в высокой степени готовности: идет комплектация мебелью, оборудованием, инвентарём. Застройщику осталось провести внеплощадочные инженерные сети. Данные работы начнутся после завершения отопительного сезона. «Соблюдение сроков окончания строительства не вызывает вопросов», - подчеркнул глава муниципалитета Андрей Трубецкой, добавив, что завершить все работы планируется к 30 июня.

Ранее на объекте прошло три проверки, которые не вызвали серьезных нареканий. Заключительная проверка будет проведена по извещению об окончании строительства.