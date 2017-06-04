​В Югре время до начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов отсчитывают эстафетой

В Югре запустили эстафету часов с обратным отсчетом «Полгода до начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017», сообщает окружного департамент общественных и внешних связей. Так, 30 мая в районном Дворце культуры и искусств «Конда» поселка Междуреченского состоялся торжественный прием-передача эстафеты часов. Кондинский район принял эстафету от города Урая и 5 июня передаст ее городу Нягани.

На территории России подобное Фестивали проводилось дважды – в 1957 и 1985 годах. В этом году Фестиваль молодежи и студентов пройдет в России в олимпийском Сочи с 14 по 22 октября. Его участниками станут более 20 000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. Символами фестиваля по традиции станет цветок, голубь и девиз: «За мир и дружбу», «За мир, солидарность и социальную справедливость».