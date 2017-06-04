​В Когалыме начала работу уличная библиотека

В Когалыме 1 июня по инициативе главы города Николая Пальчикова открылась первая уличная библиотека. Специальный павильон размером 5х2,5 м, оборудованный полками для книг и скамейками, установлен на Центральной площади по ул. Мира.

«Фонд уличной библиотеки cформирован из пожертвованных горожанами книг. Они рассчитаны на разную возрастную аудиторию, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Пополнять фонд уличной библиотеки может каждый горожанин – просто принести и положить издание или журнал на полку. Правила пользования уличной библиотекой тоже просты. Каждый может взять понравившуюся книгу, оставить прочитанную или обменять одну на другую. Читать можно будет здесь же, в павильоне, расположившись на скамейках, рядом на улице или взять книгу с собой. Воспользоваться уличной библиотекой можно в любое время суток».

Главная цель открытия уличной библиотеки – популяризация чтения среди широких социальных слоев и возрастов населения, поддержание интереса к книге и чтению, повышение значимости библиотеки как центра информации.