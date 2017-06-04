​В Югре увековечат память финно-угроведа Евдокии Ромбандеевой

В Югре увековечет память ученого – финно-угроведа Евдокии Ромбандеевой. Для этого, решением регионального правительства, будет создана специальная комиссия. Членам комиссии предстоит приготовить предложения по сохранению памяти Евдокии Ромбандеевой до 1 июля. Все они будут выработаны с участием общественности, работников культуры, специалистов-лингвистов. Планируется, что эта работа может быть организована с подключением всех возможных ресурсов, в том числе реализуемого сейчас проекта «Многовековая Югра».

«Среди языковедов Югры много достойных, известных фамилий. Особое место среди них занимает Евдокия Ивановна Ромбандеева, проделавшая огромную работу по изучению мансийского языка, стоявшая у истоков первого мансийско-русского и русско-мансийского словаря, внесшая огромный вклад в развитие культуры коренных малочисленных народов Севера. Евдокия Ивановна прожила долгую и насыщенную жизнь, она ушла от нас в январе этого года», – заявил на заседании правительства первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин, слова которого приводит окружной департамент общественных и внешних связей.