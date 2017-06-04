​В одной из школ Нижневартовска произошел сбой при проведении экзамена девятиклассников

В одной из школ Нижневартовска при проведении государственной итоговой аттестации 9-классников по русскому языку были использованы аудиофайлы с записью текста изложения 2016 года. Инцидент произошел 30 мая.

«Нарушение было выявлено председателем региональной предметной комиссии по русскому языку. Указанный факт не позволил принять в обработку экзаменационные работы 121 участника экзамена по русскому языку. Решением Региональной государственной экзаменационной комиссии данные девятиклассники смогут пересдать экзамен 20 июня 2017 года», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Заместителя губернатора Югры Всеволод Кольцов поручил провести проведена и найти виновных. В результате установлено, что использование файлов прошлого года произошло по ошибке технического специалиста и ввиду недостаточного контроля руководителя образовательной организации, на базе которой был организован пункт проведения экзамена.

По итогам проверки в отношении виновных лиц приняты меры дисциплинарного воздействия. В частности, директору департамента образования администрации города Нижневартовска и директору образовательной организации, на базе которой организован пункт проведения экзамена, объявлен выговор за отсутствие должного контроля при организации работы. Технический специалист, по вине которого произошло нарушение, уволен.

Всеволод Кольцов поручил главам муниципальных образований усилить контроль за организацией работы пунктов проведения экзамена, а в Нижневартовске – провести дополнительные проверки готовности таких пунктов к приему экзаменуемых.