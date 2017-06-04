​Жительница Октябрьского района, оставшаяся без крыши над головой после пожара, получила помощь только после обращения к губернатору

Жительница Октябрьского района, которая в феврале этого года после пожара осталась без крыши над головой, добилась получения помощи только после обращения к губернатору. Пожар произошел 19 февраля 2017 года, после него без жилья остались 12 семей.

«Три месяца семья Ольги Картавых не могла добиться от администрации Октябрьского района реальных действий после пожара, в котором сгорела ее квартира, имущество и вещи. Узнав о проведении прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой, Ольга Картавых обратилась в Центр «Открытый регион» с просьбой о помощи», - сообщается на сайте «Открытого региона».

Женщина с двумя малолетними детьми скиталась по съемным квартирам и родственникам. На следующий день после обращения на прямую линию с пострадавшей в страшном пожаре связался сотрудник управления по работе с обращениями граждан аппарата губернатора Югры. Ровно через неделю после обращения, 29 мая 2017 года, Ольга Картавых вместе с мужем, сыном и дочкой получили ключи от двухкомнатной квартиры из маневренного фонда Октябрьского района.

«Сейчас мы сдали документы для оформления найма маневренного фонда и спешим переехать со съёмной квартиры. Квартира, предоставленная нам сейчас, отличная! В новом доме,там до нас никто не жил. Обещают, что она будет и в дальнейшем за нами. Её выведут из маневренного фонда и предоставят нам по договору мены», - поделилась впечатлениями Ольга Картавых.

По ее словам, на сегодняшний день дом стал седьмым в очереди по сносу аварийного жилья. Как ей пообещали в отделе жилищной политики Октябрьского района, всех жильцов переселят в первом потоке.

Максимально длительным сроком получения основного жилья назначен 2020 год.