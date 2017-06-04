​Власти: В Югре 34 процента жителей занимаются спортом

В Югре превышен среднероссийский показатель количества жителей, занимающихся спортом, и составляет почти 34 процента. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин.

«Перед нами стоял план в 32,5 процента населения, занимающегося физкультурой и спортом, по факту же этот показатель составил почти 34 процента. На данный момент физической культурой и спортом занимается 519 тысяч югорчан. Это серьёзное достижение, и мы рады, что всё больше людей начинают заботиться о своём здоровье. Наш анализ показал: в массовых спортивных мероприятиях принимает активное участие более 50 тысяч спортсменов», - приводят слова чиновника на сайте окружного депспорта.

По его мнению, способствуют развитию массового спорта и улучшение спортивной инфраструктуры. В Югре уже не первый год реализуется программа развития материально-технической базы, сдаются спортивные объекты. Например, накануне в Нефтеюганске открыт крытый корт, скоро спортивный зал с бассейном откроются в посёлке Приобье Октябрьского района, олимпийский 50-метровый бассейн в Сургуте. В День физкультурника должен быть запущен в эксплуатацию крытый легкоатлетический манеж в Сургуте, полностью адаптированного для людей с ограниченными возможностями.