​Этнографический музей «Торум Маа» представил выставку игр и игрушек народов Севера в городах и районах округа

Этнографический музей «Торум Маа» осуществляет проект «Каслающая выставка», представляющий фонд регионального этнографического музея в муниципальных образованиях Югры. Экспозиция «Играми, игрушками играющие» начала свой путь в Берёзовском районе с 30 мая и продолжит работу в Советском районе с августа.

У народностей ханты и манси возраст ребенка определяется не годами, а тем, что умеет на данный период жизни маленький человек: «ползающий ребенок», «возраст первого шага», «возраст метания тынзяна», «возраст самостоятельной езды на упряжке».

«Традиционное воспитание носит дифференцированный характер: будущая социальная роль мальчика – добытчик, охотник, рыбак, оленевод; девочка будущая хранительница очага, хозяйка дома, мать. Вся игровая составляющая направлена на осмысление и выработку необходимых навыков, качеств и знаний для выполнения своего предназначения», - отметили в пресс-службе музея.

Куклы народов ханты и манси привлекают внимание тем, что сохранили свою архаическую форму при всем своем разнообразии. Кукольный мир значительно варьируется по локально-этнографическим особенностям. Общие черты определяет отсутствие лица и наличие одежды представляющей мини копию одежды взрослых.