​Югорский спортсмен установил новый мировой рекорд на ЧМ по пауэрлифтингу

Спортсмен из Когалыма Александр Григорьев на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Каунасе выжал от груди штангу весом 186 килограммов, тем самым установив новый мировой рекорд.

«Показанный результат в сумме с результатами остальных упражнений позволил Александру Григорьеву завоевать золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов», - сообщили в окружном департаменте физкультуры и спорта.

В соревнованиях участвовали спортсмены со всех континентов. Это первая победа Александра Григорьева на международных соревнованиях и первый мировой рекорд. К своему результату он шел шесть лет.

Сейчас Александр вместе со своим тренером Владимиром Степаненко готовится к чемпионату мира по троеборью, который пройдет в Орландо (США) в конце лета.